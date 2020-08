Астероид-холодильник из группы «Апполонов» украсит выборы президента США

За день выборов президента США, 2 ноября текущего года, к Земле приблизится астероид. Как сообщается на сайте одного из подразделений NASA, небесное тело 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от планеты. Поводов для беспокойства ученые не видят из-за скромных по космическим меркам размеров астероида, англоязычная пресса даже сравнила его с летающим холодильником. Однако в надвигающемся событии увидели символизм.

An asteroid hurtling toward Earth is reportedly projected to reach the planet on Nov. 2, although NASA data gives the cow-sized space chunk an only a .41% chance of making impact. Election Day in the U.S. is Nov. 3.https://t.co/Z8o25xrojT