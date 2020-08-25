Астероид-холодильник из группы «Апполонов» украсит выборы президента США

За день выборов президента США, 2 ноября текущего года, к Земле приблизится астероид. Как сообщается на сайте одного из подразделений NASA, небесное тело 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от планеты. Поводов для беспокойства ученые не видят из-за скромных по космическим меркам размеров астероида, англоязычная пресса даже сравнила его с летающим холодильником. Однако в надвигающемся событии увидели символизм.

An asteroid hurtling toward Earth is reportedly projected to reach the planet on Nov. 2, although NASA data gives the cow-sized space chunk an only a .41% chance of making impact. Election Day in the U.S. is Nov. 3.https://t.co/Z8o25xrojT — New York Daily News (@NYDailyNews) August 22, 2020

Известный энтузиаст космических исследований, блогер Виталий Егоров (Zelenyikot) в беседе с «Политикой Сегодня» не взялся судить, следует ли рассматривать появление небесного тела в качестве послания Вселенной американским политикам, но подтвердил выводы ученых: беспокоиться не нужно. Вероятность столкновения астероида с Землей составляет менее чем 1%, или один шанс из 240.

«Если удалось определить размер астероида и тот факт, что он не представляет угрозу, то переживать не стоит. А то, что это совпало с какими-то событиями на Земле… В любой день на Земле что-происходит, а если упал метеорит, то, ну совпало, так совпало», — сказал популяризатор космонавтики.

Кроме того, Егоров объяснил, как обычно рассчитывается вероятность падения тела космического происхождения. По одной только фотографии найденной точки в небе сложно понять, куда она направляется и какую угрозу представляет. Важно отследить ее перемещение в течение нескольких дней или даже недель — так формируется траектория небесного тела. Исходя из того, как далеко был замечен астероид, как долго длится наблюдение за ним, можно оценить шанс его столкновения с Землей. Однако, продолжает собеседник ПС, определить вероятность его падения на планету с максимальной точностью практически невозможно.

«Есть определенная группа космических тел — околоземные астероиды. Часть из них представляет некоторую опасность, потому что их орбита, по которой они движутся вокруг Солнца, пересекает орбиту Земли. Если в какой-то момент не только две орбиты пересекутся, но и Земля окажется в этой точке пересечения, то вероятность падения возрастает. Поскольку нет точности в определении орбиты, нельзя точно сказать, врежется астероид или нет. Если его заметили за день до и стало понятно, что он летит в Землю, вот тогда можно сказать уверенно», — рассказал ПС блогер.

Также Виталий Егоров напомнил о том, как 15 февраля 2013 года над Челябинской областью взорвался метеорит массой 570 кг на расстоянии 15—25 метров. Его вхождение в атмосферу Земли не было замечено станциями слежения и телескопами, поскольку он летел со стороны Солнца и из-за этого оказался невидим для наблюдателя.

Челябинский метеорит. Вид из космоса Сopyright EUMETSAT 2013 pic.twitter.com/Uqd6SuE6PX — Популярная механика (@PopMechanica) January 3, 2014

Астероид 2018 VP1 открыли 3 ноября 2018 года. Он относится к группе «Аполлонов» — астероидов, чьи трассы пересекают земную орбиту.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главными оппонентами за пост американского лидера стали действующий глава страны Дональд Трамп от Республиканской партии и 77-летний Джо Байден от демократов.