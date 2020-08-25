Снижение размера госпошлины не изменит ситуацию на алкогольном рынке РФ

В Минпромторге выступили с инициативой снизить размер государственной пошлины за лицензию на розничную продажу алкоголя почти в пять раз. Так, она составит тысячу рублей в месяц или 12 тысяч в год. Сейчас размер пошлины составляет 5,4 и 65 тысяч рублей, соответственно. Плату будут взимать со всех магазинов и торговых точек, где реализуется алкогольная продукция. Законопроект уже опубликован на портале правовой информации.

Как считают авторы нормативного акта, мера поможет разобраться с неравными условиями ведения бизнеса. Ведь многие участники рынка вынуждены закрываться или уходить в теневую продажу, так как не в силах оплачивать пошлину. Однако такой проект может привести к численному росту торговых алкогольных точек, а значит и увеличению потребления алкогольной продукции среди населения.

Как объяснила в разговоре с «Политикой Сегодня» президент Национального союза производителей пива и напитков Наталья Цветкова, такие опасения беспочвенны. По ее словам, в России и без того жесткое алкогольное законодательство.

«Много алкогольных магазинов не появится, потому что у государства к ним есть определенные требования, которые касаются размещения точек и распространения продукции. И этим требованиям может соответствовать немногочисленное число торговых помещений», — сказала она.

Некоторые участники рынка обеспокоились, что снижение размера пошлины может вызвать резкое увеличение акциза на алкогольную продукцию. Например, при росте продаж всего на один процент сборы вырастут в среднем на четыре миллиарда рублей. Однако Наталья Цветкова заверила, что налоговая политика в России не допустит увеличения стоимости акцизов, так как это будет способствовать появлению на рынке недобросовестных продавцов.

«Повышение акциза на руку недобросовестным продавцам, потому что оно делает неконкурентоспособными легальную белую продукцию. Официальный акциз на бутылку водки 150 рублей, а если ты продаешь нелегальную водку не за 200 рублей, а за 100 рублей, то ты получаешь 100 рублей с бутылки. Ты сразу становишься привлекательным в глазах потребителей», — объяснила эксперт.

Но, как объяснил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, новый законопроект предполагает снижение пошлины лишь на легальную алкогольную продукцию, а ее в России, по его данным, лишь 20 процентов.

«У нас есть не лицензированный сектор алкоголя – пиво. Это около 80 процентов всего рынка. При этом половина пивной продукции находится в теневом обороте. То есть только 20 процентов должны продаваться с лицензией. Поэтому Минпромторг только для этих 20 процентов хочет снизить пошлину. Это особо не сыграет роли», — сказал он.

Эксперт добавил, что сейчас снижается покупательная способность у российского населения, и люди ищут альтернативные способы найти дешевый алкоголь.

«Сейчас уже значительная часть потребления алкоголя переходит в не регистрированное. Никто не запрещает самогоноварение, у нас это вполне легальная деятельность, если она не влечет за собой продажи. Себестоимость пол-литра самогонки варьируется в районе 15 рублей. Учитывая, что в магазине за аналоговый продукт покупатель вынужден заплатить больше 200 рублей. Уже хотя бы на этом основании можно сделать вывод, что будет сокращаться легальный сектор», — рассказал он.

По этой причине Павел Шапкин считает, что необходимо распространить лицензирование на всю алкогольную продукцию. Тогда эта мера будет эффективна.

«Я считаю, что это предложение можно взять за основу, но при условии распространения лицензирования на производство и оборот пива. Тогда мы это поддержим», — отметил эксперт.

В начале этого года Минпромторг уже выступал с инициативой уменьшения пошлины. Замглавы министерства Виктор Евтухов предлагал снизить сборы на алкоголь до 20 тысяч рублей в год за один торговый объект.