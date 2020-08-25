В Госдуме рассказали, что ждет Белоруссию при украинском сценарии

Повторение сценария украинского Майдана в Белоруссии разрушит всю экономику республики и спровоцирует гражданскую войну, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Абсолютное большинство сельскохозяйственной продукции Белоруссии экспортируется на российский рынок. В том случае, если Минск разорвет с Москвой все экономические связи, ситуация в республике будет еще хуже, чем на Украине, полагает депутат. Следствием станет не только нарушение дружеских, соседских и партнерских отношении РФ и РБ, но и коллапс в белорусской экономике. Следом начнется гражданское вооруженное противостояние, как на Украине, и повальная безработица.

Приватизация государственных предприятий и переориентация на европейские рынки в случае потенциальной «евроинтеграции» не спасут страну от бедственного положения, полагает Водолацкий.

«Там большинство предприятий — государственные. Приватизация — не быстрый процесс. Эти предприятия никому не нужны, продукция белорусских предприятий никому, кроме РФ, не нужна», — цитирует Водолацкого Федеральное агентство новостей.

Парламентарий напомнил, что Украина осталась после попыток евроинтеграции у разбитого корыта. Депутат говорит, что накануне президент страны Владимир Зеленский заявил о невозможности в Украине открывать госпитали для больных коронавирусной инфекцией. По мнению Водолацкого, Зеленский «расписался в своем бессилии», а Запад же реагирует только на те процессы на Украине, которые ему интересны и несут какую-либо выгоду.

К тому же, вовлечение трудовых коллективов в белорусские мирные протесты уже несет негативные экономические последствия для страны, отмечает народный избранник.

«После забастовки на «Беларуськалии» их продукция стала замещаться продукцией из Франции, Чехии и других стран, и вернуться на этот рынок им будет нереально, потому что любой потребитель будет знать, что от Белоруссии можно ожидать неисполнение международных контрактов», — заявил Водолацкий.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что не желает повторения «украинского сценария» в Белоруссии. Водолацкий считает такой шаг французского лидера настоящей заботой о своей стране, ведь «цветные революции» наносят урон и Европе, экономические показатели которой по сравнению с уровнем, наблюдаемым в 2014 году, заметно упали. Парламентарий отметил, что Евросоюз не должен идти на поводу у Вашингтона — главного бенефициара «оранжевых» переворотов в разных странах мира.

«Если в Белоруссии начнется цветная революция — вся Европа заполыхает. Европа должна образумиться и поставить США ультиматум», — заключил Водолацкий.

Ранее депутат Мосгордумы Елена Шувалова выразила мнение, что Белоруссия — последний рубеж на пути прямого вторжения Запада в Россию. Она согласна с Водолацким: в случае переворота, на смену президенту РБ Александру Лукашенко придут другие политические силы, что негативно скажется и на экономическом, и на геополитическом аспекте для Белоруссии.

Лукашенко делает упор на социалистические веяния в экономике, предполагающие бесплатное образование, здравоохранение и отсутствие безработицы, считает Шувалова, но если Белоруссия пойдет по западному пути, то единственной целью в экономике страны станет получение максимальной прибыли.