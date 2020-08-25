Глава ФЗНЦ рассказал о скором возвращении плененных социологов в Россию

История с похищенными в Ливии российскими социологами движется к своему завершению, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены весной 2019 года террористами в Ливии во время осуществления социологического исследования. Ученые до сих пор находятся в плену у боевиков, которые не предъявляют им никаких обвинений. Малькевич отметил, что усилия по давлению на Правительство национального согласия (ПНС) Ливии со стороны России начинают приносить свои плоды, передает ФАН.

Малькевич побеседовал с несколькими видными политическими деятелями Запада, ввиду чего стали видны подвижки в деле с похищенными социологами, отметил глава ФЗНЦ. Он также добавил, что надеется на возвращение россиян в ближайшее время.