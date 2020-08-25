"Это удобно для Запада": Аркатов о коме Навального

Российский политолог Иван Аркатов заявил, что сторонники Алексея Навального могли быть причастны к ситуации с его "отравлением" с подачи "западных товарищей".

Глава Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев заявил, что утверждения об отравлении видеоблогера Алексея Навального могут быть неверны. По мнению специалиста, клиническая картина состояния здоровья пациента не соответствует типичной в подобных случаях.

Политолог Иван Аркатов рассказал, что заявления об "отравлении" Навального удобны для представителей Запада, которые уже начали раскручивать данную версию. По мнению Аркатова, оперативные заявления совершенно неудивительны.

"Этого вполне можно было ожидать, потому что это хорошо и удобно для Запада — их СМИ уже раскручивают версию", — отметил политолог в беседе с iReactor.

Вопрос выгоды ситуации с Навальным остается открытым. Некоторое время назад эксперты сошлись во мнении, что к возможному отравлению могли иметь отношение "западные кураторы" блогера. По мнению Аркатова, Навального могли использовать его западные сторонники.

"Его вполне могли использовать вслепую, то есть он сам не знал, что для него готовят", — упомянул Аркатов.

Навальный в тяжелом состоянии проходит лечение в немецкой клинике Charite. Как пишет "Политика Сегодня", в связи с этим его дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны приостановили.