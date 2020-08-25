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17:02   25 Августа 2020
Весь мир

Кедми рассказал о преимуществе Cу-57 над F-35 по примеру Ближнего Востока

Кедми рассказал о преимуществе Cу-57 над F-35 по примеру Ближнего Востока

Американцы усвоили урок, когда Анкара, получив от них отказ продать системы ПВО Patriot, купила российские ЗРС С-400, и сейчас не хотят подобной ситуации, поэтому готовы продавать свои военные самолеты, в том числе и F-35, арабским странам, не принимая во внимание позицию Израиля.

Об этом заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, рассуждая в эфире Iton TV о преимуществах российского истребителя пятого поколения Су-57 перед стоящими на вооружении арабских стран самолетами американского производства.

Кедми рассказал о преимуществе Cу-57 над F-35 по примеру Ближнего Востока

По словам эксперта, поддержка военной промышленности США на внешнем рынке является приоритетом для Вашингтона вне зависимости от того, что их продукцию приобретают и арабские государства, угрожающие Израилю. Тем более, что за последние годы Штаты осознали, какую конкуренцию в этой сфере составляет им военная техника российского производства, которая не только не уступает американским образцам, но по ряду характеристик их превосходит.

«Если американцы не продадут F-35, Россия продаст Су-57. Или китайцы продадут свой самолет. Сегодня для американцев арабский мир – это прежде всего рынок вооружений. Трампу нельзя допустить, чтобы американские авиазаводы простаивали», — заявил Кедми.

Получив хороший урок в ситуации с Турцией, которая купила российские зенитно-ракетные системы С-400 вместо американских Patriot, Штаты боятся упустить рынки Ближнего Востока.

Кедми рассказал о преимуществе Cу-57 над F-35 по примеру Ближнего Востока

При этом, отметил военный эксперт, даже если арабские государства приобретут F-35, вряд ли это станет серьезной угрозой для Израиля, в то время как покупка Объединенными Арабскими Эмиратами или другими странами региона для своих ВВС российских истребителей в корне изменила бы расклад сил.

«Это не такая большая трагедия. Что, ВВС Саудовской Аравии для нас являются проблемой? Они вообще долетят до нас? А Эмираты? Радиус действия F-35 не позволяет им долететь до Израиля и вернуться. Если они хотят прилететь и остаться – пожалуйста. Су-57 позволяет, а вот F-35 нет», — объяснил Кедми.

Также он напомнил, что арабские страны и раньше покупали американские военные самолеты - F-15, F-16, и другие, и это никак не изменило военно-стратегическую ситуацию в регионе, поэтому и покупка Эмиратами F-35 не станет особым случаем в истории.

 

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Автор: Александр Люблинский
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