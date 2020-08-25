Кедми рассказал о преимуществе Cу-57 над F-35 по примеру Ближнего Востока

Американцы усвоили урок, когда Анкара, получив от них отказ продать системы ПВО Patriot, купила российские ЗРС С-400, и сейчас не хотят подобной ситуации, поэтому готовы продавать свои военные самолеты, в том числе и F-35, арабским странам, не принимая во внимание позицию Израиля.

Об этом заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, рассуждая в эфире Iton TV о преимуществах российского истребителя пятого поколения Су-57 перед стоящими на вооружении арабских стран самолетами американского производства.

По словам эксперта, поддержка военной промышленности США на внешнем рынке является приоритетом для Вашингтона вне зависимости от того, что их продукцию приобретают и арабские государства, угрожающие Израилю. Тем более, что за последние годы Штаты осознали, какую конкуренцию в этой сфере составляет им военная техника российского производства, которая не только не уступает американским образцам, но по ряду характеристик их превосходит.

«Если американцы не продадут F-35, Россия продаст Су-57. Или китайцы продадут свой самолет. Сегодня для американцев арабский мир – это прежде всего рынок вооружений. Трампу нельзя допустить, чтобы американские авиазаводы простаивали», — заявил Кедми.

Получив хороший урок в ситуации с Турцией, которая купила российские зенитно-ракетные системы С-400 вместо американских Patriot, Штаты боятся упустить рынки Ближнего Востока.

При этом, отметил военный эксперт, даже если арабские государства приобретут F-35, вряд ли это станет серьезной угрозой для Израиля, в то время как покупка Объединенными Арабскими Эмиратами или другими странами региона для своих ВВС российских истребителей в корне изменила бы расклад сил.

«Это не такая большая трагедия. Что, ВВС Саудовской Аравии для нас являются проблемой? Они вообще долетят до нас? А Эмираты? Радиус действия F-35 не позволяет им долететь до Израиля и вернуться. Если они хотят прилететь и остаться – пожалуйста. Су-57 позволяет, а вот F-35 нет», — объяснил Кедми.

Также он напомнил, что арабские страны и раньше покупали американские военные самолеты - F-15, F-16, и другие, и это никак не изменило военно-стратегическую ситуацию в регионе, поэтому и покупка Эмиратами F-35 не станет особым случаем в истории.