«Нормандская четверка» разделилась на слагаемые

Запланированную на 28 августа очередную встречу политических советников глав стран «нормандской четверки» (Германии, РФ, Украины, Франции) отменили. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой источник, близкий к переговорам с российской стороны.

«Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины», — сказал собеседник агентства.

Политолог Андрей Окара в беседе с «Политикой Сегодня» связал отмену встречи с отсутствием прогресса в переговорах в рамках минского формата.

«Пройдет или нет эта встреча, если да, то в каком формате, — предмет политики, а не организации. Вокруг встречи и нормандских переговоров есть очень сложная взаимосвязь важных интересов и взаимных политических ультиматумов. По большому счету, вся донбасская тема — патовая и тупиковая. Никакие фиктивные договоренности в минском формате невозможны, поэтому встреча в нормандском формате это попытка сторон надавить на европейских партнеров. Это борьба РФ и Украины за внимание Германии и Франции», — озвучил мнение Окара.

Первый президент Украины, глава украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в эфире программы «Гордон» признал невозможность решения проблемы дипломатическим путем. По его словам, вопрос решится только силой, но такой силы у Украины нет, поэтому остается уповать только на дипломатию.

????????Кучма, Фокин, Ахметов, Медведчук, Скабеева, Путин, Лукашенко, переговоры в Минске. Интервью Гордона с Кравчуком. Трансляция Больше читайте тут: https://t.co/eiS5BfRinK — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) August 24, 2020

«Ведение переговоров и появление там Кравчука позволили несколько изменить диапазон привычной риторики. Однако мы видим, что даже это не позволило сдвинуть тему с мертвой точки и что-то существенно изменить. Думаю, что в ближайшее время никаких серьезных изменений не будет. Возможно лишь продолжение взаимной игры», — считает Андрей Окара.

Последний раз политсоветники «нормандской четверки» собирались 3 июля 2020 года в Берлине. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак констатировал, что прорыва не произошло. Украина не готова менять Конституцию с тем, чтобы зафиксировать особый статус неподконтрольного Донбасса.

«Любой украинский политик, который инициирует изменения в Конституцию, перестанет быть политиком в течение нескольких дней. Для Украины это табуированная тема. Хотя по ней ведутся дискуссии, есть аргументы за и против, но изменить существенные договоренности невозможно», — считает политолог.

Дату следующего раунда «нормандской четверки» ранее озвучил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, стороны договорились встретиться на уровне политсоветников 28 августа.

Затем, по его мнению, встретились бы министры иностранных дел «четверки» и уже после — главы. Хотя Дмитрий Козак отмечал, что говорить о конкретной дате саммита на высшем уровне «пока очень-очень рано».