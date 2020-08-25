Премьер-министр Сирии сформирует новое правительство по указу Асада

Сирийский лидер Башар Асад обратился к премьер-министру государства Хусейну Арнусу с поручением сформировать новый состав правительства страны, сообщают СМИ.

Новое правительство будет сформировано по указу Асада, передает ТАСС со ссылкой на сирийское издание SANA. Ранее президент государства провел переговоры со спецпредставителем главы России по Сирии Александром Лаврентьевым и заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым по вопросам дальнейшего оказания сирийцам гуманитарной помощи, а также реконструкции инфраструктурных объектов в САР, передает РИА Новости.

Лаврентьев также поздравил Асада и граждан Сирии с успешным проведением выборов в парламент страны.