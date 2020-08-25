Откровенная русофобия: Соловьев о действиях Запада и Навального

Западные структуры пользуются состоянием блогера Алексея Навального в собственных целях, считает телеведущий Владимир Соловьев.

Немецкие медики из клиники "Шарите", где сейчас находится Алексей Навальный, накануне заявили о его возможном "отравлении". По мнению многих экспертов, блогер давно ослабил свои позиции, что может быть невыгодно его западным спонсорам.

Слабым положением Навального решили воспользоваться на Западе, считает телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, кураторы блогера решили сделать из него мученика для того, чтобы ударить по Москве в экономическом и информационном поле действий.

"Это довольно частая стратегия Запада — сотворить образ зла, чтобы "в ответ" творить еще большее зло", — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом издания "Слово и Дело".

Соловьев назвал возникшую ситуацию "откровенной русофобией". Он считает, что отравление блогеру приписывают не медики, а те, кто видит в этом выгоду.