Депутат Государственной думы Федерального собрания России Евгений Федоров отметил, что госпитализация блогера Алексея Навального в берлинскую клинику Charite может быть спланированной акцией, чтобы вывести всю его семью за границу.

После того как стало известно о состоянии блогера, из Германии за ним вылетел самолет, чтобы доставить пациента омской больницы за границу. Также немецкие медики подтвердили, что их российские коллеги сделали все возможное, чтобы спасти Навального.

"Нам могут сказать, что Алексей Навальный не выбрался, а его вместе с семьей просто куда-то вывезут, — произнес Федоров.

Федоров в беседе с корреспондентом ФБА "ЭкономикаСегодня" подчеркнул, что на кадрах из томского аэропорта отчетливо видно, что основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) получил стакан из рук своего подчиненного. Позднее ему стало плохо на борту самолета, направляющегося в Москву.

Ранее иностранные спонсоры Навального начали понимать, что блогер не справляется с поставленными задачами по дестабилизации ситуации в России. Поэтому сейчас им более выгодно использовать его в качестве жертвы.