Власти Сыктывкара проигнорировали просьбу отремонтировать детскую площадку

Горожане из Сыктывкара в Республике Коми решили сами отремонтировать детскую площадку, не дожидаясь помощи местных властей. Жителям поспособствовали местные предприниматели и общественники.

Городское правительство практически не занимается благоустройством территорий. Одна женщина решила обратиться в управляющую компанию дома по Коммунистической улице по вопросу ремонта детской площадки. Сотрудники организации ответили, что такой перечень работ не входит в обязанности компании и порекомендовали сделать все своими силами, рассказала жительница дома Федеральному агентству новостей.

"Сначала думали, что нам поможет кто-то… может даже администрация, потому что состояние площадки оставляет желать лучшего", — сообщила женщина.

Вместо властей на помощь жильцам пришли общественная организация "Один хороший человек" и предприниматель Константин Басков. В восстановлении площадки участвовали даже дети. Местные жители уверяют, что горожанам от властей много не нужно. Главное — хорошие детские площадки, школы и детские сады. Однако люди все еще ждут, пока местное правительство обратит на них внимание.