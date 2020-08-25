Морозов: Киев начинает понимать бессмысленность водной блокады Крыма

Крым является частью России и Москва не допустит там гуманитарной катастрофы из-за нехватки пресной воды, а Украина со своей стороны уже осознает бессмысленность организованной ею водной блокады полуострова.

Такое мнение в беседе с ФАН выказал депутат Государственной думы Антон Морозов, комментируя недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о том, что Киев может открыть подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, если на полуострове начнется гуманитарная катастрофа.

«В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — заявил первый президент Украины, отметив, что в этом случае подача воды будет организована только для жителей полуострова, а не для промышленных предприятий или военных баз.

По мнению депутата ГД Антона Морозова, это заявление Кравчука говорит о том, что уже сама готовность Киева возобновить подачу воды в Крым – это хорошо, так как язык конфронтации – это путь в никуда.

«Нужно находить подходы друг к другу, решая все проблемы мирным путем, без всяких ультиматумов и принуждения. Кроме того, рано или поздно украинская власть поймет, что бесполезно конфликтовать с Россией, — считает депутат. — Киеву придется смириться с тем, что Крым вошел в состав РФ на абсолютно легитимной основе. К тому же этот факт признан во всем мире».

Оказывать на крымчан давление каким-то новым способом со стороны Украины было бы совершенно бессмысленно, добавил Морозов, так как жители полуострова в свое время совершенно осмысленно сделали свой выбор и не воспринимают всерьез никакие условия, выдвигаемые Киевом.

При этом депутат все же отметил некорректность того, в какой ультимативной форме Кравчук поставил вопрос о возможном возобновлении подачи волы в Крым

«В любом случае украинские власти осознают бессмысленность водной блокады и без всяких условий откроют водоснабжение через Северо-Крымский канал. В принципе, эта вода нужна Крыму», — считает парламентарий.

В Крыму, по его словам, гуманитарной катастрофы случиться не может, так как Россия своих в беде не бросает. Москва протянула крымчанам руку помощи, когда там возникла «угроза бойни», напомнил Морозов.

«Наши вооруженные силы стабилизировали там ситуацию. В нынешних условиях, когда Крым стал частью России, ни о какой гуманитарной катастрофе речи быть не может», — заключил депутат.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не может быть и речи о возобновлении подачи в Крым пресной воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом можно будет говорить только в случае возвращения полуостров в состав Украины, подчеркнул он.