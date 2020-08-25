Названа выгода для России от строительства газопровода в Монголии

Россия и Монголия договорились о создании компании для разработки проекта строительства газопровода в Китай. Меморандум был подписан по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

«Стороны обсудили перспективы сотрудничества по проекту трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии», – отметили в компании.

В 2006 Россия и Китай подписали меморандум о создании двух газопроводов – один из которых — «Сила Сибири», был запущен в декабре прошлого года. Он осуществляет доставку газа из Восточной Сибири. Соглашение по этому газопроводу рассчитано на 30 лет, в течение которых на китайский рынок будет экспортировано более 1 трлн куб. м газа с российских месторождений. Общая стоимость контракта составляет около 400 миллиардов долларов.

Россия намерена приступить к строительству второго газопровода через Монголию, который рассматривается для поставки месторождений с Западной Сибири, объяснил «Политике Сегодня» заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Однако сначала нужно договориться с Китаем об условиях проекта.

«Пока идет изучение этого проекта. Речь идет об оценке разработки проектной документации по монгольскому участку. Пока переговоры об условиях поставок на китайский рынок не завершены. Все будет решать после переговоров с Китаем, как с основным покупателем газа по этому проекту», — объяснил он.

Проект монгольского газопровода сулит России выгоду, поскольку Китай - это потенциально внушительный рынок сбыта, отметил собеседник агентства.

«Они [Китай] росли по объемам потребления даже в период пандемии, несмотря на экономические проблемы и торговую войну с США. Доля газа в энергобалансе Китая достаточно низка и не соответствует уровню развития китайской экономики и потребностям в значительном количестве чистой энергии. Там все еще доминирует уголь», — сказал он.

Таким образом, в долгосрочной перспективе потребление газа в Китае будет расти высокими темпами, объясняет Гривач. А это значит, что у страны появиться еще большая потребность в российском газе.

Ранее «Политика Сегодня» обсуждала вероятность отказа Турции от российского газа из-за найденных месторождений в Черном море с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателем Финансового университета при правительстве России Станиславом Митраховичем.