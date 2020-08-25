Россия обзаведется «вооруженным глазом» против роя дронов

В России создают систему радиолокационного слежения (РЛС), которая сможет обнаруживать не только группу беспилотников вероятного противника, но и определять каждый летательный аппарат в ней по отдельности. Сотрудники «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» (НПК «НИИДАР») в рамках форума «Армия-2020» рассказали о разработке подробнее:

«Система разрабатывается в нескольких исполнениях — для секторного и для кругового контроля пространства, с возможностью обнаружения малогабаритных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов, в том числе находящихся в составе "роевых систем". Количество одновременно обнаруживаемых объектов ограниченно лишь вычислительными мощностями системы».

В современных условиях ведения боевых действий беспилотные летательные аппараты (БПЛА) представляют собой авангард в атакующей линии практически любой страны. Поэтому разработка инженеров из «НИИДАР» крайне важна, считает редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

«В той же армии США беспилотники рассматриваются, как первый эшелон и основной элемент при нанесении удара по системам противовоздушной обороны противника. Они "вскрывают" эту оборону и уничтожают станции РЛС. То есть среди всех атакующих средств воздушного нападения БПЛА – это авангард. Расчет такой: противовоздушная оборона израсходует на них боевой запас, и когда прилетит тактическая авиация с крылатыми ракетами, стрелять будет нечем», — объяснил специалист.

Умения видеть «рой» беспилотников недостаточно для современной станции РЛС. По словам Леонкова, вероятный противник может запустить несколько БПЛА в качестве приманки в составе общей группы. Учитывая, что некоторые современные летательные средства могут быть размером до нескольких сантиметров, распознать ложные цели становится трудной задачей.

Приманки могут имитировать даже тактическую авиацию, и старые станции РЛС определят такой беспилотник, как военный истребитель. Разработка «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» позволит обнаружить «подсадных уток» и сэкономить боеприпасы, заверил военный эксперт.

«На ложную цель, соответственно, буду реагировать, как на настоящую, и сбивать ее. Понятное дело, что при этом расходуется драгоценный боезапас. Поэтому когда появляются такого рода системы РЛС – это очень удобно. Они четко определяют, где беспилотник, где крылатая ракета, а где самолет. Это позволит применить против приманок совершенно другой комплект снаряжения, а более мощные снаряды приберечь для истребителей», — сообщил Леонков.

Использовать новую систему смогут не только военные: разработчики допускают, что такая технология послужит и на «гражданке». Например, для обеспечения безопасности государственных объектов, борьбы с промышленным шпионажем или предотвращения террористических актов, добавил редактор «Арсенала Отечества».

«В условиях мегаполиса такие средства РЛС можно использовать во время какого-либо мероприятиях в условиях большого скопления людей. Соревнования или фестивали, к примеру. Террористические группировки активно применяют беспилотники для доставки различных взрывчатых веществ. Они могут сбрасывать их прямо на головы граждан. Их тоже нужно различать, причем на ранних подступах, чтобы потом применять антидронные комплексы», — заключил Леонков.

Представители концерна «Радиотехнические и Информационные Системы» (РТИ, группа компании, в которую входит НПК «НИИДАР») обратили внимание, что новейшая система РЛС будет иметь высокий экспортный потенциал.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» открылся в конгрессно-выставочном центре ВС РФ «Патриот» 23 августа 2020 года. Часть показов проходит на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино и Ашулук в Астраханской области. Гостями мероприятия стали представители почти 100 стран. На территории «Патриота» посетителям представили почти 28 тысяч экспонатов. Форум продлится до 29 августа.