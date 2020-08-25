Беглов утвердил премии для спортсменов и тренеров Петербурга

Петербургские спортсмены и тренеры получат премии за достижение высоких спортивных результатов на международных и всероссийских соревнованиях. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Премии получат спортсмены и тренеры, проживающие на территории Санкт-Петербурга. Размер выплаты зависит от уровня соревнований, прошедших в первом квартале 2020 года. Всего награду от петербургских властей получат 335 спортсменов и их тренеров, говорится в сообщении на сайте городского правительства.

В Петербурге ранее прошел первый масштабный велопробег по Дороге жизни, приуроченный ко Дню Государственного флага России. В мероприятии приняли участие 400 велосипедистов, проехавших 42 километра — от Триумфальных пилонов в честь защитников Ленинграда до мемориала "Разорванное кольцо".