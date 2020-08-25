Злоумышленник распылил перцовый баллончик в лицо гомельскому полицейскому

Следственный комитет Белоруссии опубликовал видео беспорядков, произошедших в Гомеле 9 августа, когда 29-летний мужчина использовал против сотрудника ОМОН газовый перцовый баллончик.

Он нанес представителю правоохранительных органов несколько ударов. Его попытались задержать коллеги пострадавшего, также получившие сопротивление, сообщает пресс-служба ведомства на своей официальном сайте.

Сейчас против в отношении его инкриминировали ст. 364 УК РБ "Применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности". Предполагаемому преступнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все подробности произошедшего инцидента.