Сивков пояснил, какую технологию для подлодок хотят заполучить китайцы у РФ

Россия и Китай, приступив к совместному проектированию неатомной подводной лодки нового поколения, демонстрируют беспрецедентный уровень доверия, при этом каждая из сторон преследует свои интересы.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель президента РАРАН (Российской академии ракетных и артиллерийских наук) по информационной политике, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков.

Ранее о том, что Россия и Китай совместно работают над проектирование новой подлодки на форуме «Армия-2020» рассказал официальный представитель ФСВТС (Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству».

«В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано», — передало слова представителя ФСВТС РИА Новости.

По мнению Константина Сивкова, который прокомментировал эту новость в эфире радио Sputnik, и российская сторона и китайцы преследуют этим проектом свои интересы.

«Думаю, что Китай заинтересован получить российские технологии обеспечения низкой шумности. Сегодня в мире только две страны – Россия и США – обладают такими технологиями», — заявил эксперт.

А Россия, со своей стороны, заинтересована в том, чтобы в ходе совместных с Китаем работ получить дополнительные ресурсы, учитывая, что работать приходится в условиях ограниченных возможностей производственных мощностей и ограниченного финансирования. В этом и заключается совместный интерес сторон.

При этом другой участник дискуссии – профессор СПбГУ Владимир Колотов – считает, Россия и Китай самим фактом подобного сотрудничества демонстрируют беспрецедентный уровень доверия друг к другу.

«Такие проекты – разработка перспективных видов оружия – могут осуществляться только между странами с крайне высоким уровнем взаимного доверия и крайне низкой вероятностью возможных конфликтов, — отметил эксперт. — Только в этом случае руководство идет на реализацию совместных проектов такого рода».

Каждая из стороны, по словам Колотова, вкладывает в разработку новейшей подлодки тот свой ресурс, в котором она обладает преимуществом.