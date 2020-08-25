Фатхи Башага сбежал в Турцию после митингов в Триполи

Глава "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбежал в Турцию, чтобы удержаться у власти. Об этом во вторник, 25 августа, заявил военный эксперт Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

По последней информации, политическая обстановка в Ливии оставляет желать лучшего. В стране вспыхнули массовые протесты, причиной которых стали накопившиеся внутренние проблемы. Жители страны недовольны действиями руководства ПНС, считает собеседник ФАН.

На фоне митингов из страны сбежал глава "МВД" Башага. Он отправился в Турцию, которая является союзником "правительства" Файеза Сарраджа. По мнению Рожина, таким способом "министр" надеется удержаться у власти. Дистанцирование — самая выгодная стратегия для Башаги. Глава ливийского "ведомства" не без помощи Анкары перезагрузит ситуацию, а затем вернется назад, уверен эксперт.