Тимошенко находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Пресс-секретарь народного депутата Украины Юлии Тимошенко рассказала о самочувствии лидера украинской партии "Батькивщина".

Во вторник, 25 августа, стало известно о состоянии здоровья украинского государственного и политического деятеля Юлии Тимошенко. По имеющимся данным, она находится в тяжелом состоянии из-за того, что подхватила коронавирус. Этой информацией с журналистами поделилась пресс-секретарь народного депутата Украины.

На данный момент Тимошенко проходит курс интенсивной терапии. Она находится под наблюдением врачей. Добавим, информация о том, что депутат заболела COVID-19, появилась еще 23 августа, ее подтвердили представители государственного деятеля.