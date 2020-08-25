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13:33   25 Августа 2020
Общество

Тимошенко находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Тимошенко находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Пресс-секретарь народного депутата Украины Юлии Тимошенко рассказала о самочувствии лидера украинской партии "Батькивщина".

Во вторник, 25 августа, стало известно о состоянии здоровья украинского государственного и политического деятеля Юлии Тимошенко. По имеющимся данным, она находится в тяжелом состоянии из-за того, что подхватила коронавирус. Этой информацией с журналистами поделилась пресс-секретарь народного депутата Украины.

На данный момент Тимошенко проходит курс интенсивной терапии. Она находится под наблюдением врачей. Добавим, информация о том, что депутат заболела COVID-19, появилась еще 23 августа, ее подтвердили представители государственного деятеля.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #тимошенко #клоронавирус

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