Турция хочет снять с себя ответственность за совершенные в Ливии преступления и уйти от неудобных вопросов. Об этом во вторник, 25 августа, заявил эксперт Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Прокофьев.

По мнению собеседника Федерального агентства новостей (ФАН), без помощи Турции и сирийских наемников, которых она вербует, а также без тысяч тонн боеприпасов, поступающих в североафриканскую страну благодаря Анкаре, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) давно бы перестало существовать.

Аэропорт и ближайшая территория, в которую входит частная тюрьма "Митига", известная пытками и издевательства над заключенными, является главной турецкой базой на западе Ливии, напомнил эксперт.