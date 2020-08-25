Преступники обокрали россиянку в курортном городе Турции

Двое мужчин проникли на частную территорию и обокрали гражданку РФ Габриэль Хельге Челик в турецком курортном городе Мармарис. Об этом сообщили авторы местного издания Milliyet.

Преступники ночью 22 августа забрались на виллу, расположенную в 11 километрах от Мармариса. Они украли сумку и ключи от автомобиля премиум-класса россиянки. Мужчины завели машину и уехали в неизвестном направлении.

Челик обнаружила пропажу утром и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские в ходе расследования выяснили, что машина покинула Мармарис и находится в Анталье. Они начали наблюдение за автомобилем при помощи установленной в нем системы слежения.

Правоохранители задержали преступников в Анталье, когда те пытались продать украденное имущество Челик. Полицейские доставили их в Управление общественной безопасности округа Мармарис, где они признались в совершении преступления. Преступники арестованы по статье "целенаправленная кража" и привлечены к суду.

Телеканал "360" сообщал, что мужчина попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку в Турции.