Песков: врачи готовы предоставить образцы первых анализов Навального

Кремль не понимает, почему немецкие врачи спешат с версией об отравлении Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Необходимо взвешенно анализировать результаты медицинских обследований. Сегодня ничего нового немецкая сторона не сообщила, уточнил Песков. Атропин, про который упоминают немцы, российские врачи начали вводить Навальному еще в омской больнице, как только его привезли в реанимацию. Пока никто из медиков не смог объяснить причину понижения уровня холинэстеразы у Навального. Российские врачи готовы предоставить его первые анализы, а также обмениваться полученными данными с немецкими медиками.