Сотрудники омской больницы в течение трех дней боролись за жизнь Алексея Навального, попавшего к ним в тяжелом состоянии. Возможно, именно они спасли его, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Данные о состоянии здоровья Навального были получены российскими врачами в первые часы после его приземления в Омске. Медики выявили снижение уровня холинэстеразы и начали вводить блогеру атропин. В течение трех дней они боролись за жизнь находящегося в коме пациента. Об этом Дмитрий Песков заявил журналистам.

Возможно, именно деятельность российских специалистов спасла Навальному жизнь. В данный момент блогер находится в немецкой клинике, куда его транспортировали после стабилизации состояния. Пресс-секретарь президента России отмечает, что врачи из России и их немецкие коллеги провели одинаковую аналитику, однако их выводы о причинах резкого ухудшения самочувствия Навального разнятся.