Минфин Белоруссии прокомментировал ситуацию с рефинансированием госдолга

Белорусская сторона прорабатывает вопрос с российскими банками о возможном рефинансировании государственного долга. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на заявление главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова.

Кроме того, власти Белоруссии оптимизируют все государственные расходы из-за недопоступления доходов в бюджет республики. Таким образом, все социальные обязательства перед населением будут выполнены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что российский Минфин рассмотрит вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии, если такие предложения от Минска будут.