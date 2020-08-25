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13:07   25 Августа 2020
Экономика

Минфин Белоруссии прокомментировал ситуацию с рефинансированием госдолга

Минфин Белоруссии прокомментировал ситуацию с рефинансированием госдолга

Белорусская сторона прорабатывает вопрос с российскими банками о возможном рефинансировании государственного долга. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на заявление главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова.

Кроме того, власти Белоруссии оптимизируют все государственные расходы из-за недопоступления доходов в бюджет республики. Таким образом, все социальные обязательства перед населением будут выполнены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что российский Минфин рассмотрит вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии, если такие предложения от Минска будут.

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Автор: Борис Нестеров
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