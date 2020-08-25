Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:44   25 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Мэр Днепра жестко раскритиковал украинскую власть за давление на город

Мэр Днепра жестко раскритиковал украинскую власть за давление на город

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что представители правящей украинской партии «Слуга народа» пытаются саботировать все положительные изменения в городе.

«Если вы думали, что у нынешней власти есть дно бездарности и цинизма, то вы ошибались. Я не буду комментировать катастрофическое падение экономики, разворовывание фонда по борьбе с коронавирусом и прочие вещи галактического масштаба. Расскажу о нашем, родном, местечковом», — написал Филатов в Facebook.

По словам мэра, представители «Слуги народа» и силовая вертикаль занимались в Днепре лишь поиском компромата на него. Началось все со скандальной реконструкции Центрального моста в Днепре, из-за которой Борис Филатов заключал пари с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Мэр Днепра жестко раскритиковал украинскую власть за давление на город

Также более года представители власти не разрешали крупнейшему турецкому подрядчику с мировым именем строить метро в городе, запрещая взрывные работы.Борис Филатов отметил, что лично прозвонил иностранных послов и европейских банкиров, поэтому разрешение на взрывы все-таки выдали.

«Днепр из-за этого потерял год и два месяца. Только потому, что руководителям государства почему-то не нравится Борис Филатов», — возмутился мэр.

После этого, утверждает Филатов, из Киева в Днепр прислали заместителя генерального прокурора, который уже почти полгода находится в городе и лично проверяет 300 уголовных дел. Еще подключили Главное следственное управление СБУ в Киеве, чтобы обыскать квартиры подрядчиков, но все безрезультатно.

«В воюющей стране Офис генпрокурора и СБУ занимаются теперь приобретением мэрией Днепра мусорных баков. Апофеозом позора была взломанная дверь в квартире сестры моего политтехнолога, у которой прокуроры украли во время обыска личные деньги. Я был уверен, что это уж было точно дно. Но дна, похоже, для этой власти не существует», — добавил Филатов.

Мэр Днепра жестко раскритиковал украинскую власть за давление на город

Мэр Днепра отметил, что в городе массово открываются «наливайки», которые мэрия пыталась закрыть, и ларьки. Украинская власть посчитала, что в этом вопросе мэрия Днепра занималась самоуправством.

«Пояснение, почему торгаши, травящие людей, снова почувствовали себя безнаказанными, очень простое. Потому, что Генеральная прокуратура истребовала к себе в производство все уголовные дела по сносам в Днепре стихийных рынков, ларьков и наливаек за все время моей каденции», – указал на очередную проблему мэр.

Борис Филатов уведомил жителей города, что более городские службы не рассматривают жалобы днепрян на стихийную торговлю, а также на торговлю контрафактным алкоголем и появление ларьков без документов. Теперь людям нужно обращаться напрямую в приемную генерального прокурора.

«А лучше звоните сразу в Офис президента. Самому Владимиру Александровичу. Он точно поможет. Он же так обещал нам всем лучшую жизнь, порядок и справедливость», — с сарказмом подытожил Филатов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Андрей Рыдаль
#украина #общество #критика #днепр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...