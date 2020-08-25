Мэр Днепра жестко раскритиковал украинскую власть за давление на город

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что представители правящей украинской партии «Слуга народа» пытаются саботировать все положительные изменения в городе.

«Если вы думали, что у нынешней власти есть дно бездарности и цинизма, то вы ошибались. Я не буду комментировать катастрофическое падение экономики, разворовывание фонда по борьбе с коронавирусом и прочие вещи галактического масштаба. Расскажу о нашем, родном, местечковом», — написал Филатов в Facebook.

По словам мэра, представители «Слуги народа» и силовая вертикаль занимались в Днепре лишь поиском компромата на него. Началось все со скандальной реконструкции Центрального моста в Днепре, из-за которой Борис Филатов заключал пари с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Также более года представители власти не разрешали крупнейшему турецкому подрядчику с мировым именем строить метро в городе, запрещая взрывные работы.Борис Филатов отметил, что лично прозвонил иностранных послов и европейских банкиров, поэтому разрешение на взрывы все-таки выдали.

«Днепр из-за этого потерял год и два месяца. Только потому, что руководителям государства почему-то не нравится Борис Филатов», — возмутился мэр.

После этого, утверждает Филатов, из Киева в Днепр прислали заместителя генерального прокурора, который уже почти полгода находится в городе и лично проверяет 300 уголовных дел. Еще подключили Главное следственное управление СБУ в Киеве, чтобы обыскать квартиры подрядчиков, но все безрезультатно.

«В воюющей стране Офис генпрокурора и СБУ занимаются теперь приобретением мэрией Днепра мусорных баков. Апофеозом позора была взломанная дверь в квартире сестры моего политтехнолога, у которой прокуроры украли во время обыска личные деньги. Я был уверен, что это уж было точно дно. Но дна, похоже, для этой власти не существует», — добавил Филатов.

Мэр Днепра отметил, что в городе массово открываются «наливайки», которые мэрия пыталась закрыть, и ларьки. Украинская власть посчитала, что в этом вопросе мэрия Днепра занималась самоуправством.

«Пояснение, почему торгаши, травящие людей, снова почувствовали себя безнаказанными, очень простое. Потому, что Генеральная прокуратура истребовала к себе в производство все уголовные дела по сносам в Днепре стихийных рынков, ларьков и наливаек за все время моей каденции», – указал на очередную проблему мэр.

Борис Филатов уведомил жителей города, что более городские службы не рассматривают жалобы днепрян на стихийную торговлю, а также на торговлю контрафактным алкоголем и появление ларьков без документов. Теперь людям нужно обращаться напрямую в приемную генерального прокурора.