Баширов назвал «неожиданным эффектом» скопившийся в карманах россиян кэш

Совершенно неожиданным эффектом периода изоляции во время эпидемии коронавируса стало то, что в карманах россиян скопилось огромное количество неиспользованных наличных денег, и теперь ситуация может развиваться по двум возможным вариантам.

Об этом в своем личном Telegram-канале «Политджойстик» рассуждает известный российский политтехнолог Марат Баширов.

«У населения в России скопился огромный неиспользованный кэш, — считает эксперт, отмечая что это: — совершенно неожиданный эффект коронавирусной изоляции».

При этом он полагает, что теперь есть два варианта дальнейшего развития событий – либо в России произойдет скачок внутреннего спроса, либо усилится инфляция.

Для примера Баширов приводит опубликованный в Telegram-канале «Truevalue» анализ за июль, в котором отмечается рост кредитного портфеля на 983 миллиарда рублей. Для обычного месяца, как утверждает автор, это исторический рекорд, так как больший рост кредитного портфеля был зафиксирован только в марте 2020 года перед локдауном. При этом рост наличности на руках почти не отразился на состоянии депозитных счетов частного сектора, говорится в сообщении.

«Приток средств по бюджетному каналу (скорректированный дефицит бюджета мог составить более 500 млрд) увеличил объем рублевой наличности вне банковской системы (+303 млрд) и позволил банкам нарастить портфель долговых ценных бумаг (+151 млрд», — пишет аналитик.

В заключение он отмечает, что количество наличности на руках россиян продолжает расти третий месяц подряд, при этом ежемесячный прирост составляет 0,3 триллиона рублей.