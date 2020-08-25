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12:46   25 Августа 2020
Политика

Депутат Козенко: Москва отстоит права крымчан по водному вопросу

Депутат Козенко: Москва отстоит права крымчан по водному вопросу

Крымчане могут получать днепровскую воду абсолютно на законных основаниях по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщил депутат Государственной думы России Андрей Козенко.

Первый президент Украины Леонид Кравчук ранее сообщил, что Киев предоставит крымчанам воду в случае гуманитарной катастрофы.

Андрей Козенко заявил, что жители полуострова должны получать воду по Северо-Крымскому каналу, поскольку имеют на это полное право. Российская сторона не позволит Украине спекулировать на водном вопросе. В случае необходимости, Москва будет отстаивать права крымчан в международных инстанциях, пишет РИА Новости.

Телеканал "Царьград" передавал, что ООН признала крымчан гражданами России.

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Автор: Василий Пименов
#украина #крым #вода #козенко

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