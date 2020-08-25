Эксперт Кошкин: Западу выгодно обвинить Москву в происшествии с Навальным

Западу выгодно обвинить Россию в жестоком отношении к своей "оппозиции". Это видно при анализе ситуации с блогером Алексеем Навальным и по реакции его иностранных покровителей на произошедшее, считает политолог Андрей Кошкин.

Глава признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" за последние несколько лет сильно сдал свои позиции. Он проигрывал суды, нахватал долгов и потерял ФБК. Никому не нужен "оппозиционер-неудачник", поэтому Запад решил его устранить, а заодно создать негатив в отношении России, рассказал Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

"Это повод в очередной раз обвинить Россию", — отметил эксперт.

Реакция Германии подтверждает, что у Навального есть западные покровители. Главе ФБК стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске, где блогера госпитализировали в местную больницу. Туда за ним прилетел немецкий самолет. Теперь за границей призывают "прозрачно" расследовать "отравление".

"Понятно к чему все идет — обвинить Россию и ее президента. Классика", — продолжил политолог.

Европейский суд не поддержал сторонников Навального и отметил, что жизни блогера в Омске ничто не угрожало. При этом либералы все время говорят о кончине главы ФБК, будто того и ждут, а противники наоборот желают ему скорее поправиться. Эксперты считают, что Навальный таким образом предпринял попытку бегства.