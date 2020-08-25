Оливер Стоун раскритиковал спецслужбы США из-за обвинений в адрес России

Оскароносный американский режиссер Оливер Стоун удивил в эфире ведущего ток-шоу Real Time Билла Мара признанием, что не верит в доводы опубликованного 19 августа отчета Комитета Сената США о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

В ходе расследования не было обнаружено «абсолютно никаких доказательств» сговора команды президента США Дональда Трампа с Россией, подчеркивал глава сенатского Комитета по разведке Марко Рубио. Однако документ сообщал о связи экс-председателя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта с россиянином Константином Килимником.

Из доклада следует, что правая рука кандидата Трампа «прямо и косвенно сотрудничал» с Килимником и другими «пророссийскими олигархами в Украине» во время выборов.

Мар в разговоре со Стоуном заострил на этом особое внимание. Ведущий ток-шоу поверил заявлениям американских спецлужб и поинтересовался мнением режиссера по поводу «российского вмешательства».

В ответ 73-летний Оливер Стоун лишь махнул рукой и заявил собеседнику:

«О Билл, я знаю тебя слишком давно и думаю, что ты достаточно мудр, чтобы понять — мы должны подвергать сомнению все, что исходит от наших разведывательных служб. Если ты еще не научился этому, то тебе предстоит пройти долгий путь».

«Русские не думают о наших выборах»

На вопрос Мара о том, считает ли Стоун, что американские спецслужбы лгут по поводу «российского вмешательства», режиссер отметил ненадежность разведки США.

«Они издевались над Америкой, возвращаясь к войне во Вьетнаме, возвращаясь к иракским войнам, афганским войнам. От них очень трудно узнать правду. Все, что они публикуют — слухи, анонимные источники, аналитические центры, антироссийские настроения — все это складывается в некий "шар из воска", который становится огромным. И тогда у них есть такие люди, как ты, которые в общем-то скептически настроены, но верят им. Я бы действительно перепроверил все, каждый из этих источников», — заявил автор фильмов «Лицо со шрамом», «Сноуден», «Особо опасны» и других.

По мнению Стоуна, расследование о Манафорте было «странным». Режиссер считает, что помощник Трампа был «не настолько умен», чтобы организовывать вмешательство РФ в избирательный процесс, а просто пытался «заработать денег на Украине». Кстати, этим грешат и другие американские политики — например, кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден.

В нынешний момент в США складывается ситуация, когда «все, что угодно о Китае или России громко транслируется американскому народу», отмечает Стоун. По его мнению, не последнюю роль моделировании общественного мнения играют западные СМИ, которые постоянно напоминают американцам о «вражеских» Москве и Пекине.

«Вы полагаете, что русские все время сидят и думают об Америке? Им все равно. У них есть свои проблемы, и у них есть страна, которая полна жизни, и они хотят, чтобы она нормально существовала. У них много проблем, как и у нас. Они не думают о наших выборах так, как ты думаешь», — рассуждает Стоун в диалоге с Маром.

Режиссер подчеркнул и двойные стандарты рассуждений о «вмешательстве РФ» в какие-либо выборы. Он напомнил, что и сам Билл Мар «чертовски хорошо знает», в какое количество выборов в разных странах мира вмешивалась Америка «с помощью денег и всевозможных грязных трюков».

Неактуальная проблема

Американист, политолог Малек Дудаков объяснил скептическую реакцию Стоуна на доклад о «вмешательстве РФ» в выборы. Аналитик подчеркнул, что уровень доверия американцев к спецслужбам США за последние годы действительно упал, но это не главная причина того, почему общество больше не обсуждает эту проблему, несмотря на попытки СМИ актуализировать «Russia Gate».

«Если мы будем рассматривать конкретную ситуацию с "Russia Gate", то здесь играет роль эффект усталости. Усталости от всей этой истории, которая продолжается до сих пор, которая началась еще четыре года назад, когда были совсем другие условия и обстоятельства. Сейчас мы в Америке наблюдаем экономический кризис, беспорядки во многих городах [протесты движения Black Lives Matter], эпидемии — именно эти вопросы волнуют большинство американцев», — рассказал политолог корреспонденту «Политики Сегодня».

Такие абстрактные вещи как «российское вмешательство» в выборы слабо поддаются доказательству и уже ушли на второй план в американской повестке, констатирует Дудаков.

«Даже американские спецслужбы так толком и не смогли до сих пор доказать, что якобы Россия вмешивалась в американскую политику. И последний доклад, который был недавно опубликован, почти не обсуждался. Выйди он в другое время — может быть, вызвал бы ожесточенные споры сторонников, противников. Может, Белый дом в лице команды Трампа как-то это критиковал бы, пытался опровергнуть документ, а демократы бы наоборот настаивали, что влияние России на выборы было значительным…», — предполагает американист.

Однако доклад практически не обсуждался. В день обнародования документа были «какие-то публикации в СМИ, немного анализа, но это абсолютно неактуальная история», заключил Дудаков.