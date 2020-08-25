Новые правила для дальнобойщиков ускорят наступление эры роботов

С 1 января 2021 года в России могут вступить в силу новые правила к режиму труда и отдыха водителей, согласно которым дальнобойщики могут находиться в сутки за рулем не больше 9 часов, в неделю - не больше 56-ти, а за две недели - не более 90 часов. Причем после каждых 4,5 часов за рулем предписывается отдых не менее 45 минут.

Правила разработал Минтранс. В ведомстве отметили, что документ направлен на гармонизацию российских норм с международными требованиями и «выступает на стороне водителей», пишет «Коммерсантъ».

Председатель всероссийской общественной организации защиты прав участников дорожного движения Денис Шубин рассказал «Политике Сегодня», что для контроля проведенных водителем часов за рулем существует несколько систем.

«Контролировать можно и по картам топографа, и по системам "Платона" (система взимания платы с автомобилей, имеющих максимальную разрешенную массу более 12 тонн - прим. ред.). То есть, если задаться целью сделать анализ, сколько машина шла, сколько стояла, труда не предоставляет. У каждого водителя своя карта, можно будет отследить, сколько каждый водитель был в пути», — объяснил он.

Однако новые правила могут привести к значительному подорожанию грузоперевозок, говорит Шубин.

«В независимости от того, сколько водитель проехал, он хочет получить свои деньги за потраченное время. Неважно, сколько он ехал. И если раньше дорога занимала, например, три дня, теперь будет занимать четыре. Соответственно, произойдет увеличение тарифа», — объяснил общественник.

Инструкции предполагают, что рейс будут обслуживать два водителя — это увеличивает расходы перевозчиков, заметил эксперт.

«За половину зарплаты никто не поедет. Значит ее нужно будет увеличивать вдвое», — говорит он.

Помимо финансовой составляющей, проблема заключается в психологическом состоянии водителей, добавил эксперт.

«Эти закручивания гаек с точки зрения утомляемости водителей скажется в плюс. Но водители будут очень нервничать, потому что будут бояться, что не смогут заработать тех денег, которые должны», — полагает Шубин.

Необходимость прерываться на отдых вряд ли снизит количество аварий, допустил собеседник агентства:

«Прямой зависимости, что это увеличит безопасность нет. Сейчас водители и так стараются выбирать более удобные маршруты и меньше ехать ночью. Да и полностью от аварий это не избавит, на это влияет не только количество сна».

А что касается будущего грузоперевозок, то подобные правила приведут к тому, что водителей заменят автоматизированные системы, заключил Шубин.