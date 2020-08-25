В случае вторжения в Крым у ВСУ будет всего пару часов

Если Вооруженные силы Украины решатся на вторжение в Крым, расположенная в Херсонской области страны дамба Каховского водохранилища может превратиться в свободную экономическую территорию, которая не подчиняется Киеву.

Такое мнение в беседе с ФАН высказал украинский политолог Евгений Голышкин, комментируя недавнее выступление экс-секретаря СНБО Александра Турчинова о то, что у президента Зеленского сейчас, в отличие от 2014 года, есть «все возможности» для наступления на Крым.

В частности, Турчинов, выступая на оппозиционном митинге по случаю Дня независимости Украины, который отмечался 24 августа, заявил:

«У господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что «договорняк» с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли».

При этом Турчинов, который в дни Крымской весны в 201кк году как раз исполнял обязанности президента Украины, отвечая на посвященную Дню независимости речь президента Зеленского, пообещал, что те, кто ответственен за потерю полуострова, те, кто «подарил часть территории без боя», будут выступать не с проповедями по патриотизму, а давать показания.

По словам координатора запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгения Голышкина, Турчинов привык к мысли, что его принимают за «серого кардинала» силовиков и за политика, который способен влиять на стратегические решения Киева, но на самом деле его слова никак не связаны с реальностью.

«На данный момент Турчинов как бы выпал из политического пространства Украины, видимо, выжидая лучших для себя времен. Все мы видим, что противоречия внутри властной верхушки растут, идет противостояние между лагерями власти», — отметил политолог.

Посыл Турчинова, считает он, адресован ультранационалистическому лагерю, предупреждением «смотрите, зря вы меня игнорируете, вспомните, кто начинал АТО, кто вас награждал и вооружал».

При этом Голышкин напомнил, что политическое пространство на Украине традиционно накаляется к осени. А в этом году к тому же предстоят выборы в местные советы и стартовавшая избирательная кампания очень важна для «местных громад и их представителей», которые постараются расширить свои полномочия с прицелом на скорую распродажу земляных ресурсов по требованию МВФ.

Однако было бы наивно всерьез говорить о возможных военных операциях ВСУ на крымской границе, добавил украинский политолог.

«Скорее всего, стоит ожидать мелких провокаций и террористических актов, осуществляемых фундаменталистами-такфиристами и фанатиками против гражданской инфраструктуры. Уж кто-кто, а Турчинов прекрасно понимает, что произойдет в течение пары часов с ВСУ и их командными пунктами в случае прямой военной агрессии против Крыма», — считает Голышкин.

В этом случае Россия, по его словам, изначально будет вынуждена выступить с дипломатическим протестом, но вскоре ситуация может повернуться так, что расположенная в Херсонской области Украины дамба Каховского водохранилища выйдет из прямого подчинения Киеву и станет свободной экономической территорией.