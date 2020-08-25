Мертвые цыплята и посылки из 90-х. Как в США выберут президента по почте

Конгрессмены Палаты представителей США одобрили дополнительное финансирование почтовой службы страны (United States Postal Service, USPS), которая будет обрабатывать голоса избирателей после президентских выборов. Если сенаторы поддержат предложение, 25 миллиардов долларов пойдут на повышение уровня работы службы, сообщалось на внеочередном заседании Конгресса.

Однако часть республиканцев, поддержавших законопроект, прошли против своего лидера Дональда Трампа, который активно выступает против проведения почтового голосования в США.

«Более двух десятков республиканцев присоединились к демократам в голосовании за эту меру, бросив вызов лидерам Республиканской партии в Палате представителей и президенту Дональду Трампу, который активно призывал сторонников-республиканцев выступить против нее. Накануне голосования Белый дом пригрозил наложить вето на законопроект», — передает CNN.

Решение Конгресса никак не связано с политическим противостоянием республиканской и демократической партии, уверен главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН, американист Александр Петров. По его мнению, законодатели решают общую проблему, которая ставит под угрозу результаты голосования – это сроки обработки голосов.

«Люди боятся идти голосовать из-за коронавируса, поэтому большинство будет голосовать по почте. В республиканской партии уже подсчитали, что обработка такого числа голосов займет даже не несколько дней, а несколько недель. Объявить президента будет достаточно проблематично. По сути, могут быть нарушены сроки объявления победившего кандидата. <…> Благодаря дополнительному финансированию почты будет закуплено новое оборудование, поменяют логистику на терминалах и так далее. Это позволит решить вопрос с доставкой и обработкой голосов в более быстрые сроки», — заявил эксперт.

Чтобы решить вопрос с финансированием Почтовой службы США конгрессмены вышли из планового отпуска: спикер демократов от штата Калифорния Нэнси Пелоси попросила коллег прервать каникулы в свете приближающихся выборов.

Собеседник «Политики Сегодня» обратил внимание, что дополнительное финансирование также коснется работы служб безопасности, которые будут контролировать обработку голосов. Американский лидер заранее критикует почтовое голосование именно из-за угрозы массовых фальсификаций. Трамп опасается, что злоумышленники могут прийти на избирательный участок «с пачкой бюллетеней, неизвестно от кого полученных, и вывалить их на стол».

Недовольством президента заразилась общественность: член Палаты представителей от штата Мэн Челли Пингри рассказала о письмах от разгневанных фермеров. Земледельцы жалуются на Почтовую службу за то, что ее работники доставляют заказчикам мертвых цыплят. Животные умирают в пути из-за плохого обращения со стороны сотрудников службы.

Негативное отношение рядовых американцев к почте может плохо отразится на президентских выборах. Ведь в связи с проведением почтового голосования служба стала главным «ответственным лицом» за то, кто станет 46-м лидером США. Однако жители страны не всегда ругали почтальонов, объяснил Петров.

«Несколько десятилетий назад почтовая служба была одной из самых почитаемых в США. Даже можете вспомнить фильм "Почтальон" с Кевином Костнером. С почтой связаны большие надежды американцев еще со времен основания США. Но с распространением интернета некоторые аспекты в работе этой службы стали "пробуксовывать". Новых инновационных элементов мало, ими не занимаются, потому что много людей перестали пользоваться почтой», — сказал американист.

Сейчас USPS работает нестабильно, и жалобы американских фермеров вряд ли можно назвать безосновательными, полагает Петров. Финансирование от Палаты представителей США сможет решить некоторые проблемы, прежде всего, связанные с подготовкой к грядущим выборам. В заключении политолог рассказал о личном опыте работы с почтовой службой США:

«Я был в США в 1998 году. Тогда я отправил оттуда в Россию посылку, в которой были книги и какие-то мои личные вещи. Как вы думаете, через сколько эта коробка прибыла в пункт назначения из США? Через 10 лет. Я думал, что она потерялась в дороге и забыл про нее. Каково же было мое удивление, когда в 2008 году на мой адрес пришло извещение о том, что посылка доставлена и ждет на почте. Вот и делайте выводы».

По законодательству США, почтовая служба является самостоятельным ведомством в составе федерального правительства. Демократическая партия считает, что выборы президента по почте – это единственный шанс не заразиться коронавирусом и безопасно сделать свой выбор. Сторонники Трампа выступают против такой формы народного волеизъявления, поскольку боятся массовых фальсификаций.

Выборы 46-го президента США состоятся в определенный законом день — 3 ноября 2020 года. Предварительные кандидаты: Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической.