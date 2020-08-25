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12:16   25 Августа 2020
Общество

Минздрав РФ назвал условия повторного заражения коронавирусом

Минздрав РФ назвал условия повторного заражения коронавирусом

Переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 люди могут при определенных условиях снова заразиться. Среди них недостаток антител и общий слабый иммунитет, сообщили в Минздраве РФ.

Слабый иммунитет и недостаточное количество антител к коронавирусу SARS-CoV-2 могут стать причиной повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает "Комсомольская правда", заявил главный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов. Это означает, что и переболевшим COVID-19 людям следует продолжать соблюдать меры предосторожности.

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Автор: Борис Нестеров
#минздрав #COVID-19 #повторное заражение коронавирусом

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