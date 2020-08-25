Следком Красноярского края и Республики Хакасия возбудил еще одно уголовное дело в отношении бизнесмена Анатолия Быкова. Его подозревают в причастности к убийству предпринимателя, которое было совершено еще в 2005-м году. Быков находится в СИЗО.

Российский бизнесмен и экс-депутат Анатолий Быков стал фигурантом еще одного уголовного дела. Следователи заподозрили его в организации убийства по найму. Возбуждено соответствующее уголовное дело, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Подробности эпизода выяснили во время расследования уголовного дела Быкова о руководстве ОПГ. По версии СК, летом 2004-го года Быков заказал убийство одного из красноярских предпринимателей. Исполнитель получил от него за работу 50 тысяч долларов. Зимой 2005-го года он исполнил "заказ". Тело бизнесмена нашли в Центральном районе Красноярска. До сих пор этот эпизод считался нераскрытым.

Анатолия Быкова задержали и арестовали в Красноярске в мае текущего года. По подозрению в организации ОПГ и причастности к убийствам 1994-го года он находится в СИЗО. Летом арест продлили до 3 октября.