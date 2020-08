Эксперт Коротченко связал отказ Великобритании от танков с русофобией

Министерство обороны Великобритании может полностью отказаться от танков. Как сообщает The Times, такая возможность рассматривается в рамках предложения по модернизации вооруженных сил.

Военные решили, что модернизировать основной танк сухопутных войск Challenger 2 и боевую машину пехоты Warrior нецелесообразно. Их признали устаревшими в прошлом году.

