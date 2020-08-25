Эксперт Коротченко связал отказ Великобритании от танков с русофобией

Министерство обороны Великобритании может полностью отказаться от танков. Как сообщает The Times, такая возможность рассматривается в рамках предложения по модернизации вооруженных сил.

Военные решили, что модернизировать основной танк сухопутных войск Challenger 2 и боевую машину пехоты Warrior нецелесообразно. Их признали устаревшими в прошлом году.

Excl: Military chiefs have drawn up plans to mothball all of Britain’s tanks under radical proposals to modernise the armed forces. Times p1 -https://t.co/mnZTGeolgY — Lucy Fisher (@LOS_Fisher) August 25, 2020

«При том, что остается возможность модернизировать Challenger 2 или купить у Германии танк Leopard 2, Великобритания уже выясняет мнение партнеров по НАТО по предложению об отказе от тяжелой бронетехники и пересмотре своего военного вклада в альянс», — пишет The Times.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Политикой Сегодня» полагает, что британцы попросту разучились делать хорошую бронетехнику.

«Нам, извините, на Британию так-то наплевать. Они много чего видят. Это их проблемы. Она потеряла статус великой державы, поэтому мечется сегодня, как цветок в проруби, от одного берега к другому. И занимается русофобией. Нам их проблемы по барабану. Не хотят они танки, значит, не могут создавать современные шедевры бронетанковой техники. А мы можем», — был категоричен эксперт.

Кроме того, Коротченко провел параллель со взглядами России на оборону будущего, которые кардинально отличаются от британских. Так, для нашего государства танки были, есть и остаются основой ударной мощи сухопутных войск. Поэтому, продолжает собеседник ПС, в настоящий момент Минобороны России усовершенствованию бронетехники уделяет особое внимание.

«У нас идет активное развитие бронетанковой техники всех типов. В том числе создан танк пятого поколения “Армата”. Идет активная модернизация танков Т-90 и Т-80. Поэтому для нас бронетанковые войска — это важнейший компонент. Для нас с нашей территорией, с нашими вызовами и угрозами танковая тема актуальна. Проблемы Британии нас абсолютно не интересуют. Пусть хоть узаконивают однополые браки среди офицеров и солдат. Для нас главное, чтобы у нас все было правильно, что, собственно, сейчас и делается», — подытожил Коротченко.

Ранее новейший российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе разработчика, концерна «Уралвагонзавод».

Кроме того, в Минобороны России разработали концепцию танка будущего, который после 2040 года придет на смену «Армате». Его характерной особенностью станет двухзвенная конструкция, которая уменьшит давление на грунт и решит проблему роста массы.

Танк "Армата" получил экспортный паспортhttps://t.co/P5gjXbsUDJ — Интерфакс (@interfax_news) August 23, 2020

В конце июля комитет по обороне палаты общин британского парламента сообщил, что потенциальные противники танка Challenger 2, среди которых российская «Армата», обошли его по боевым возможностям.

Справка ПС

Современный парк бронетанковой техники Великобритании постепенно устаревает. БМП Warrior эксплуатируется с 1980-х годов, а танки Challenger 2 — с конца 90-х. Warrior использовался в войнах в Персидском заливе, Афганистане и Ираке и остается единственной гусеничной боевой машиной пехоты. Танки Challenger 2, также состоящие на вооружении Королевских сухопутных войск Нидерландов, применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке (с 2003 года по 1 сентября 2010 года).

В 2018 году в российскую армию поступили модернизированные версии основных танков — Т-90М и Т-80БВМ. Машины получили улучшенную защиту, передовое автоматизированное оборудование и более совершенные двигатели.

Российский танк Т-14 «Армата» представляет собой единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боевых действий в непосредственной близости с противником и поддержки наступления мотострелковых подразделений. Впервые был представлен публике на параде Победы в 2015 году.