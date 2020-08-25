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11:49   25 Августа 2020
Общество

Держатели карты "Мир" получат льготы от петербургского метро

Держатели карты "Мир" получат льготы от петербургского метро

Петербуржцы смогут воспользоваться подземкой со скидкой до конца текущего года. Льготу предоставят обладателям карты "Мир" любого банка. Об этом сообщили представители платежной системы.

Скидки будут действовать до конца 2020 года. Поездка по карте "Мир" обойдется на 14 рублей дешевле. Для держателей Единой карты петербуржца оплата проезда окажется на 19 рублей меньше. Петербуржцы в первом полугодии текущего года провели более 78 млн банковских операций по картам "Мир".

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал, что к 2021 году для жителей Петербурга и Ленобласти введут льготный проезд. Градоначальник отметил важность такого мероприятия в период пандемии коронавируса. К тому же город и область имеют множество совместных туристических маршрутов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#льготы #беглов #проезд

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