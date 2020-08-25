Латвийские ж/д компании начали борьбу за российский транзит

Железнодорожные компании Латвии начали соперничать друг с другом за перевозку грузов из России. Так на днях в эту борьбу вступила компания Euro Rail Cargo.

Как рассказал журналистам председатель компании Иварс Сормулис, с юридической и технологической точек зрения запустить процесс железнодорожных грузовых перевозок из России в порты Латвии было не просто, для этого потребовалось несколько лет подготовительных работ.

До сих пор, по его словам, грузы по железной дороге из России в Латвию перевозила только государственная компания Latvijas dzelzceļš. Но теперь конкуренцию ей в этой области составляет частная компания Euro Rail Cargo, которой удалось добиться разрешения на осуществление железнодорожных грузоперевозок через российско-латвийскую границу.

«У грузовладельцев появится возможность оценить предлагаемые тарифы. Они смогут убедиться, что их определяет рынок, и выбрать более выгодное решение, — отметил Сормулис. — Конкуренция в сфере железнодорожных грузоперевозок повышает конкурентоспособность латвийского транзитного коридора в регионе, а также является положительным фактором для экономики Латвии».

Как отмечает информационный портал «DELFI Бизнес», компания Euro Rail Cargo в равных долях принадлежит латвийской фирме Locomotive Traction Operator, которую контролирует Иварс Сормулис, и фирма из Нидерландов RZDL Multimodal. При этом бенефициаром компании-грузоперевозчика указан Сергей Мальцев – гражданин Кипра.