Искусственный интеллект спасет пенсии россиян

Счетная палата РФ объяснила нарушения пенсионных прав россиян ошибками в системе персонифицированного учета в ПФР, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам проверки деятельности Пенсионного фонда в 2017–2019 годах.

«Проверка показала, что основной проблемой учета является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Доплаты со дня назначения пенсий в 53,3% не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан», — отметил аудитор СП РФ Сергей Штогрин.

Проректор по развитию Академии труда и социальных отношений, профессор Александр Сафонов в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил проблемы в начислении пенсии россиянам несовременной учетной системой ПФР.

«Учетная система работает с начала 2000-ых годов, если более точно, то она начала создаваться с 1998 года. Там есть, что называется, накопленные ошибки, которые связанны с рядом обстоятельств», — сказал экономист.

Информация в систему учета ПФР поступает из разных ведомств, продолжил Сафонов. Например, ЗАГСы должны более оперативно передавать проверенные данные, но зачастую в этом звене происходят заминки, откуда и возникают ошибки. Аналогичная ситуация с МВД, которое выдает россиянам паспорта, в том числе, отвечает за выдачу документа, удостоверяющего личность, при смене фамилии.

«В первую очередь, вопрос к организации системы межведомственных взаимодействий, которая плохо срабатывает, не в оперативном порядке. Либо вообще информация не передается в ПФР. Конечно, это и проблемы внутренней программной среды, которую использует Пенсионный фонд. Она должна хотя бы ставить красные флажки, когда сомневается в некорректности сведений о человеке», — объяснил экономист.

Аудитор СП РФ отмечал, что базы данных ЗАГС, ФНС России и ПФР не соответствуют в части фамилии, паспортных данных и места проживания многих россиян. Александр Сафонов согласился с выводами Счетной палаты РФ.

«Безусловно, это и проблема взаимодействия с Федеральной налоговой службой, поскольку она собирает деньги. Там тоже могут быть сбои, например, если работодатель неправильно указал фамилию сотрудника. Деньги перешли и [...] зачислились на другой счет, либо вообще потеряли своего владельца. Поскольку участников процесса очень много, здесь проблема с более четкой организацией межведомственного взаимодействия», — разъяснил экономист.

База данных МВД в 146 миллионов человек учитывает и перемещение россиян, и переезд в другие регионы, а также смену фамилий и паспортов, поэтому владелец лицевого счета может потеряться, не исключил Сафонов. Однако саму проблему можно решить, если определить опорную точку регистрации человека — паспорт или СНИЛС.

«Паспорт выдают в 14 лет, а СНИЛС — с рождения. Безусловно, нужно привязываться к одной записи, которая должна быть самой главной в жизни человека. И это СНИЛС, потому что по нему строится вся система социальной политики», — высказал мнение экономист.

Также аудитор СП РФ сообщил, что зачастую сведения о смерти пенсионера несвоевременно поступают в ПФР, поэтому родственники умершего получают пенсию за «мертвых душ», регулярно снимая деньги со счета усопшего. По данным Счетной палаты РФ, переплата пенсий только в двух территориальных органах ПФР превысили 377 млн рублей.

Экономист увидел разрешение ситуации во внедрении в базу межведомственного взаимодействия искусственного интеллекта или виртуального ассистента, способного анализировать и сопоставлять информацию о россиянах.