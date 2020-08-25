СМИ заявили о связи коалиции "Новосибирск 2020" с сомнительными личностями

Координатор новосибирского штаба блогера Алексея Навального Сергей Бойко стал одним из организаторов объединения "Новосибирск 2020", которое занимается поддержкой оппозиционных политиков. В состав коалиции вошли сомнительные личности.

Как стало известно, в состав структуры вошел кандидат в депутаты Вячеслав Анорин, который рассказывал СМИ о возможном употреблении наркотических средств. В своем выступлении "народный избранник" использовал ненормативную лексику.

Ольга Забалуева, еще один кандидат, призналась, что мечтает уехать из страны. Девушка также проходила специальное обучение в признанном иноагентом в РФ НКО "Трансперенси Интернешнл — Россия".

Еще один член оппозиционной коалиции Светлана Каверзина высмеивала крещенские купания и привлекалась по статье за нарушение чувств верующих. Об этом сообщил Telegram-канал "Фонд бабла с коррупцией".

Телеканал "Царьград" сообщал, что Навальный мог стать "костью в горле" для своих же сторонников.