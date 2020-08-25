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10:49   25 Августа 2020
Общество

Медики диагностировали коронавирус еще у 4696 человек в России

Медики диагностировали коронавирус еще у 4696 человек в России

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России остается стабильной, а количество новых случаев ежедневно снижается. За истекшие сутки оперштаб зафиксировал 4 696 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

Общее число зарегистрированных случаев диагностирования коронавирусной инфекции к утру 25 августа составило 966 189. К этому же дню полностью выздоровели 779 747 человек. Детальная информация о протекании пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России, мерах по предотвращению ее распространения в стране, распоряжениях региональных и федеральных властей, а также рекомендации медиков и других специалистов публикуются на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#COVID-19 #оперштаб #коронавирус в россии

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