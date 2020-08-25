Крым признан самым проблемным регионом страны по снабжению водой

Водопотери на полуострове составляют 80%, специалисты связывают это с нерациональным использованием ресурсов. Об этом сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Он рассказал, что Крым является регионом с самыми большими потерями объема воды при ее доставке к потребителю, передает РИА Новости.

По словам Кириллова, объем добываемой воды из разведанных подземных источников составляет порядка 44% от утвержденных запасов. При этом, согласно данным, водопотери доходят до 80%. Глава Росводресурсов назвал такие потери недопустимыми и подчеркнул, что проблема на полуострове заключается не в поиске, а в бережном отношении и рациональном использовании воды.

Кириллов предупредил, что будущий год тоже станет сложным, так как может возникнуть проблема маловодья.

Ранее Украина снабжала полуостров пресной водой (до 85%) посредством Северо-Крымского канала, идущего от Днепра. В одностороннем порядке подача была прекращена после воссоединения Крыма с Россией. Вопрос водоснабжения удалось решить путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения.