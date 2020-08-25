Ходорковский финансирует эскалацию обстановки в Белоруссии

Беглый олигарх Михаил Ходорковский проспонсировал Telegram-канал NEXTA, чтобы усилить давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ходорковский перевел на счет NEXTA миллион долларов. Олигарх таким образом хочет профинансировать усиление давления на Лукашенко. Ходорковский также намерен поддержать организацию осенних протестов в России.

Организация "Открытая Россия" (признана нежелательной в РФ) может быть заинтересована в государственном перевороте в Белоруссии. Текущая обстановка в республике благодатна для разного рода провокаций, пишет Федеральное агентство новостей.

Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК страны, Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.