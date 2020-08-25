Россия сократила число рублевых сделок с членами ЕАЭС

Общее количество рублевых торговых операций в рамках ЕАЭС снизилось, это подтверждает Евразийский банк развития. Российская национальная валюта все еще остается доминирующей в финансовых отношениях стран объединения.

Доля рублевых операций в сфере экспорта снизилась с 73,6% до 72,9%, импорт оплачивается российской валютой в 81% всех операций в рамках ЕАЭС. Евразийский банк развития подтверждает, что растет объем сделок в других национальных валютах, однако рубль сохраняет доминирующие позиции, пишет РБК.

Использование доллара в торговых отношениях также снижается до 17,2% в экспорте. Страны следуют программе дедолларизации, однако западные платежные средства все еще востребованы в связи с продажей энергоресурсов. Доля евро на рынке остается стабильной и составляет всего 7,8% по экспорту.