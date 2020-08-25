Протесты в Белоруссии встретились с «благотворительностью» Ходорковского

Олигарх Михаил Ходорковский, проживающий в Великобритании, продолжает спонсировать оппозицию. Как выяснилось, не только российскую. Миллионер перевел крупнейшему каналу в Telegram NEXTA, координирующему протесты в Белоруссии из Польши, миллион долларов, сообщает Telegram-канал «Дилетант».

«Ходорковский перевёл Nexta 1 млн долларов для усиления давления на Лукашенко и организацию осенних протестов в России», — пишет ресурс.

Кроме того, сообщается, что Telegram-канал NEXTA находится под внешним управлением ЦРУ. На Белоруссии они «обкатывают» сценарий «цветной революции», чтобы ударить по России, пишет «Дилетант».

Какие доказательства?

Подобное «пожертвование» от Ходорковского полностью следует логике его действий в последние 18 лет. Финансирование протестных ресурсов — тот инструмент, которым может воспользоваться прозападный олигарх, живущий за рубежом: денег для «материальной помощи» достаточно. Впрочем, Ходорковский никогда не скрывал факт финансирования оппозиции. Его пресс-секретарь Кюлле Писпанен в комментарии «Политике Сегодня» это подтверждала, назвав целью бывшего нефтяного магната «свержение коррупционного режима».

Фонд Ходорковского «Future of Russia Foundation» (ранее «Open Russia Foundation») был создан олигархом в 2002 году в Лондоне. Экс-владелец ЮКОСа внес туда десять миллионов фунтов стерлингов, а помимо Ходорковского в правление фонда входили экс-посол США в СССР Артур Хартман, бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер и лорд Натаниэль Ротшильд (он вышел из правления четыре года назад, но продолжает контролировать фонд через трастовую компанию «S.J.P. Trust Corporation Limited»).

«Благотворительность» фонда Ходорковского распространялась на его политические проекты: из фондовых активов в 14,5 миллионов фунтов стерлингов миллионер поддерживает свои же политические инициативы — «Открытую Россию» (признана нежелательной в РФ с 2017 года), издание «Открытые медиа», «Институт современной России» (признана нежелательной в стране с того же года).

Поддержка белорусских протестов стала отдельной кампанией для Ходорковского. Вот еще одна его организация «Ходорковский Центр», которая активно пиарит в соцсетях Telegram-канал Nexta для англоязычных пользователей.

В соцсетях Ходорковский активно высказывается по поводу ситуации в Белоруссии и призывает протестующих перейти от мирных акций без насилия к радикальным действиям и крови.

«У мирного протеста не очень много шансов <…>. Тут, к сожалению, действуют правила не цивилизованного диалога, а дикой природы. И если часть общества не готова жертвовать собой, не готова переступить через свое отвращение к насилию, то такое общество рискует проиграть схватку тому, кто не боится жертв <...>», — написал Ходорковский 23 августа в комментариях к своей публикации в Instagram.

Чем известны оппозиционеры из NEXTA?

Создатели NEXTA Степан Путило и Роман Протасевич проживают в Варшаве, но призывают к активным протестам в Белоруссии через свой канал, аудитория которого составляет более двух миллионов человек. Ресурс прославился своим фейком о «российском спецназе» в Минске, но позже владельца канала признали, что опубликовали дезинформацию.

Протасевич связан с американским медиа «Радио Свобода» (признано в РФ иностранным агентом), финансируемым Госдепартаментом США, а также в «Еврорадио», чью деятельность оплачивает Польша и Литва. В последние два года Роман наведывался в США на конференции «Радио Свободы» и общался с журналистами и руководством этого СМИ. Ранее в своем расследовании о NEXTA мы подробно писали о создателях канала, их предыдущей деятельности и политических взглядах.

В NEXTA утверждают, что коллектив из трех человек, невозможным образом публикующий посты каждые две минуты (для такой высокой медийной активности нужна целая редакция), работает абсолютно без финансирования. Как выяснилось, это не так: Михаил Ходорковский, трепетно переживающий за судьбу белорусского протеста, уже оказал «благотворительную помощь» NEXTA.

Проект NEXTA вызывает огромное количество вполне обоснованных вопросов, объяснил член ОП РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич «Политике Сегодня». Подозрения в том, что Ходорковский финансирует NEXTA, возникли не на пустом месте.

«Люди, которые рассказывают, что они пионеры гражданской журналистики в Республике Беларусь, должны безусловно опубликовать сведения о расходах. Мы видим, как они раньше платно продвигались в соцсетях, видим таргетированную рекламу в соцсетях Белоруссии и России, видим, какая мощная редакция у них. Это все стоит очень серьезных денег. Источники финансовых поступлений не разглашаются. Рекламы в канале нет», — рассуждает Малькевич.

Исходя из методик социальных технологий, глобально побеждает не тот, кто контролирует силовые структуры и избирательную комиссию, а тот, кто контролирует сердца и умы людей, отмечает Малькевич. В этом пока в Белоруссии преуспевает оппозиция, потому что у нее есть силы и средства. Как показал 2020 год, даже в Белоруссии можно дестабилизировать политическую ситуацию — соседняя для России страна стала для Ходорковского репетицией «оранжевой революции» в России, предполагает эксперт.

«Почему ему все это интересно — тут очевидно. Он проводит репетицию на небольшой, компактной территории Белоруссии, которая сильно контролируется властью и спецслужбами, с довольно консервативным, патриархальным, патриотически ориентированным обществом. Мы видим, как с помощью НКО, получающих иностранную подпитку, с помощью СМИ-агентов, которые в последнее время там «резвились» — я имею в виду, например, «Радио Свобода», как с помощью серьезной работы над сознанием людей можно переламывать картину», — рассказал Малькевич.

Что же касается связей Ходорковского с NEXTA — владельцам Telegram-канала пора раскрыть реальное финансирование и открыто заявить, связаны ли они с российским олигархом.