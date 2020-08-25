«США интересен отравленный Навальный». Киселев о ситуации с блогером

Немецкие врачи клиники «Шарите» обнаружили в организме блогера Алексея Навального признаки отравления. Клинические анализы показали наличие в крови основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщается в официальном аккаунте медучреждения в Twitter:

«Хотя его [Алексея Навального] состояние серьезно, в настоящее время оно не представляет угрозы для жизни. <…> Клинические данные свидетельствуют об отравлении веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество, о котором идет речь, пока остается неизвестным, и была начата дальнейшая серия всесторонних испытаний».

Омские же медики, которым довелось оценить состояние блогера первыми, рассматривали отравление всего лишь как один из возможных диагнозов. Результаты анализов показали отсутствие ядов в организме Навального. Об этом сообщил накануне журналистам главный врач больницы №1 Анатолий Калиниченко. По его словам, версия об отравлении отпала по итогам оценки лаборатории судебно-медицинской экспертизы и консилиума реаниматологов и токсикологов.

Комментируя версию об отравлении «Политике Сегодня», гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев предположил, что на такой радикальный шаг вполне могли пойти западные спонсоры Алексея Навального. Блогер стал все реже появляться в информационном поле, ФБК закрыли из-за долгов, а внутри оппозиционного окружения имели место споры и разногласия.

«Если Навального и правда отравили, хотя немецкие врачи не представили пока ни одного документа, то выгодно было это только [его] западным кураторам. Они – единственные, кто в этом был заинтересован. Так что если и искать виновных, то на Западе. России Навальный никак не мешал своей деятельностью. В любом случае, без доказательств версия об отравлении остается лишь версией. Кто и мог этим заняться, то не Россия. Нам это не нужно», — заявил ведущий.

Ранее в своем Telegram-канале Киселев уже высказывался по поводу версии об отравлении лидера ФБК. По словам гендиректора «России Сегодня», отрава, подмешанная в горячий напиток, вполне соответствует западной «стилистике», а вся история, в целом, напоминает информационные выпады в адрес президента США Дональда Трампа, которого уже несколько лет без единого доказательства обвиняют в «сговоре с Россией».

«Если Навального и отравили, то это американцы или англичане. Просто, чтобы бросить очередную подлянку… Это в их стилистике. "Отравленный" Навальный им интереснее неотравленного. Это сравнимо с доказанной подделкой документов для демонизации связей Трампа с Россией. России он особых проблем не доставлял», — написал Киселев.

Собеседник «Политики Сегодня» обратил внимание, что персона Навального окончательно «влилась» в российское информационное поле. Люди привыкли к провокационной деятельности блогера и его фонда, который даже с помощью западного финансирования не мог оплатить все штрафы за нарушение закона об иноагентах.

«Как-то все уже свыклись с наличием Алексея, как с краской в общей палитре. Так что нет мотива что-то подсыпать в чай. В любом случае, очень сейчас жалко его», — заключил журналист.

Факт отравления Навального будет проверен управлением СК РФ на транспорте. О тяжелом состоянии блогера стало известно утром 20 августа 2020 года. Он совершал перелет Томск — Москва, когда ему внезапно стало плохо. Самолету авиакомпании S7 пришлось совершить экстренную посадку в Омске.

Навального госпитализировали в местную больницу скорой медицинской помощи №1. Анатолий Калиниченко на пресс-подходе заявил, что отравление «рассматривается лишь одной из возможных версий» столь резкого ухудшения здоровья Навального. При этом, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что яда в организме Навального не обнаружено. Предварительная версия не изменилась — отравление психодислептиками.

Утром 21 августа в аэропорту Омска приземлился самолет из Германии, на котором, спустя несколько часов, Навального транспортировали в частную клинику «Шарите».