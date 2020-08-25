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11:45   25 Августа 2020
Россия

«США интересен отравленный Навальный». Киселев о ситуации с блогером

«США интересен отравленный Навальный». Киселев о ситуации с блогером

Немецкие врачи клиники «Шарите» обнаружили в организме блогера Алексея Навального признаки отравления. Клинические анализы показали наличие в крови основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщается в официальном аккаунте медучреждения в Twitter:

«Хотя его [Алексея Навального] состояние серьезно, в настоящее время оно не представляет угрозы для жизни. <…> Клинические данные свидетельствуют об отравлении веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество, о котором идет речь, пока остается неизвестным, и была начата дальнейшая серия всесторонних испытаний».

Prt Scrn Twitter.com

Омские же медики, которым довелось оценить состояние блогера первыми, рассматривали отравление всего лишь как один из возможных диагнозов. Результаты анализов показали отсутствие ядов в организме Навального. Об этом сообщил накануне журналистам главный врач больницы №1 Анатолий Калиниченко. По его словам, версия об отравлении отпала по итогам оценки лаборатории судебно-медицинской экспертизы и консилиума реаниматологов и токсикологов.

Комментируя версию об отравлении «Политике Сегодня», гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев предположил, что на такой радикальный шаг вполне могли пойти западные спонсоры Алексея Навального. Блогер стал все реже появляться в информационном поле, ФБК закрыли из-за долгов, а внутри оппозиционного окружения имели место споры и разногласия.

«Если Навального и правда отравили, хотя немецкие врачи не представили пока ни одного документа, то выгодно было это только [его] западным кураторам. Они – единственные, кто в этом был заинтересован. Так что если и искать виновных, то на Западе. России Навальный никак не мешал своей деятельностью. В любом случае, без доказательств версия об отравлении остается лишь версией. Кто и мог этим заняться, то не Россия. Нам это не нужно», — заявил ведущий.

Ранее в своем Telegram-канале Киселев уже высказывался по поводу версии об отравлении лидера ФБК. По словам гендиректора «России Сегодня», отрава, подмешанная в горячий напиток, вполне соответствует западной «стилистике», а вся история, в целом, напоминает информационные выпады в адрес президента США Дональда Трампа, которого уже несколько лет без единого доказательства обвиняют в «сговоре с Россией».

«Если Навального и отравили, то это американцы или англичане. Просто, чтобы бросить очередную подлянку… Это в их стилистике. "Отравленный" Навальный им интереснее неотравленного. Это сравнимо с доказанной подделкой документов для демонизации связей Трампа с Россией. России он особых проблем не доставлял», — написал Киселев.

«России это не нужно»: Киселев рассказал, кому выгодно отравление Навального

Собеседник «Политики Сегодня» обратил внимание, что персона Навального окончательно «влилась» в российское информационное поле. Люди привыкли к провокационной деятельности блогера и его фонда, который даже с помощью западного финансирования не мог оплатить все штрафы за нарушение закона об иноагентах.

«Как-то все уже свыклись с наличием Алексея, как с краской в общей палитре. Так что нет мотива что-то подсыпать в чай. В любом случае, очень сейчас жалко его», — заключил журналист.

Факт отравления Навального будет проверен управлением СК РФ на транспорте. О тяжелом состоянии блогера стало известно утром 20 августа 2020 года. Он совершал перелет Томск — Москва, когда ему внезапно стало плохо. Самолету авиакомпании S7 пришлось совершить экстренную посадку в Омске.

Навального госпитализировали в местную больницу скорой медицинской помощи №1. Анатолий Калиниченко на пресс-подходе заявил, что отравление «рассматривается лишь одной из возможных версий» столь резкого ухудшения здоровья Навального. При этом, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что яда в организме Навального не обнаружено. Предварительная версия не изменилась — отравление психодислептиками.

«России это не нужно»: Киселев рассказал, кому выгодно отравление Навального

Утром 21 августа в аэропорту Омска приземлился самолет из Германии, на котором, спустя несколько часов, Навального транспортировали в частную клинику «Шарите».

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Автор: Роман Самойлов
#россия #германия #навальный #омск #клиника

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