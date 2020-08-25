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9:54   25 Августа 2020
Общество

Депздрав Москвы: немецкие врачи поспешили с выводами о диагнозе Навального

Депздрав Москвы: немецкие врачи поспешили с выводами о диагнозе Навального

Руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев заявил, что утверждения об отравлении Навального со стороны немецких врачей поспешны.

По словам Шигеева, СМИ делятся сведениями о возможном отравлении как о доказанном свершившемся факте.

"Внимательно изучив все представленные сведения, мы считаем, что зарубежные коллеги слишком торопятся с выводами", — отметил он.

Ранее в берлинской клинике "Шарите" сообщили, что Алексея Навального отравили. Врач-токсиколог Евгений Абульханов не согласен с утверждением зарубежных коллег, поскольку внешние симптомы пострадавшего не свойственны отравлению данной группой химикатов.

Берлинская клиника Charite, куда блогера Алексея Навального транспортировали из Омска, успела обрести славу настоящей Мекки для "отравленных режимом". Так, в сентябре 2018 года участника арт-группы "Война" Петра Верзилова доставили в клинику из Москвы с признаками тяжелого отравления.

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Автор: Василий Пименов
#москва #навальный #отравление #врачи #депздрав

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