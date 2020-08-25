Ситуация с Навальным побудила Шнурова написать стихотворение

Рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение скандальному блогеру Алексею Навальному. Небольшое произведение опубликовано на странице звезды в Instagram.

Шнуров в стихотворении рассказывает, что был равнодушен к главе признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией". Однако теперь знаменитость примкнула к сторонникам Навального и склоняется к версии о его преднамеренном отравлении. Пост появился в Сети 25 августа и уже набрал более 76 тыс. лайков.

Блогеру стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в Омске. Там Навального госпитализировали в одну из местных больниц. Через два дня главу ФБК транспортировали в немецкую клинику. Эксперт Руслан Осташко предполагает, что блогер таким образом решил сбежать на Запад к своим покровителям из-за предстоящего суда и масштабных долгов в РФ. Такого же мнения придерживается политолог Иван Аркатов.