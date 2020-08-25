Постановление Мишустина снизило ставки по образовательным кредитам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%. Согласно документу также будут увеличены сроки погашения кредитования до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Постановление касается студентов, которые проходят обучение на платной основе. Ранее кредиты выдавались на 10 лет, ставка по займу составляла 8%. Студенты, которые ранее уже получили кредит, смогут переоформить документы, снизить процентную ставку и увеличить срок погашения. Для этого необходимо отправить соответствующее заявление в банк.