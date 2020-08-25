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9:16   25 Августа 2020
Политика

Кравчук раскритиковал бывшее руководство Украины за потерю Крыма

Кравчук раскритиковал бывшее руководство Украины за потерю Крыма

Бывшее украинское руководство, которое пришло к власти после государственного переворота в 2014 году, должно быть наказано за потерю Крымского полуострова. Об этом сообщил глава киевской делегации по Донбассу в Минске Леонид Кравчук.

По словам первого президента Украины, бывших руководителей страны нужно призвать к ответу, поскольку они запрещали военнослужащим открывать огонь, потеряли Крым и развязали войну на территории государства.

Кравчук подчеркнул, что Незалежная была способна в 2014 году остановить беспорядок. Об этом сообщили военнослужащие, с которыми ведет переговоры экс-глава государства, пишет ФАН.

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Автор: Кристина Мокроусова
#донбасс #украина #крым #кравчук

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