Бывшее украинское руководство, которое пришло к власти после государственного переворота в 2014 году, должно быть наказано за потерю Крымского полуострова. Об этом сообщил глава киевской делегации по Донбассу в Минске Леонид Кравчук.

По словам первого президента Украины, бывших руководителей страны нужно призвать к ответу, поскольку они запрещали военнослужащим открывать огонь, потеряли Крым и развязали войну на территории государства.

Кравчук подчеркнул, что Незалежная была способна в 2014 году остановить беспорядок. Об этом сообщили военнослужащие, с которыми ведет переговоры экс-глава государства, пишет ФАН.