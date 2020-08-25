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8:40   25 Августа 2020
Политика

Замглавы Совбеза РФ заявил о попытках США доминировать в киберпространстве

Замглавы Совбеза РФ заявил о попытках США доминировать в киберпространстве

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов обвинил США и их союзников в наращивании разведывательных действий в киберпространстве и нагнетании противостояния. Об этом Храмов сообщил газете "Аргументы и факты".

Соединенные Штаты целенаправленно формируют медийную картину, призванную оправдать любые их последующие действия в глазах мирового сообщества. США и их союзники в стремлении обеспечить Вашингтону мировое доминирование осуществляют деструктивные действия в информационном пространстве других стран, заявляя, что источниками киберугроз якобы являются Россия, КНДР, Китай и Иран.

Искусственное нагнетание противостояния в киберпространстве способствует росту напряженности в международных отношениях и замедлению развития мировой экономики из-за санкций, что в целом подрывает доверие к процессам цифровизации, отметил замглавы Совбеза:

"В таких условиях не приходится удивляться линии государств на достижение цифровой самодостаточности. Она прямо вытекает из потребности обеспечить государственный суверенитет", - заявил Храмов в интервью изданию "Аргументы и факты".

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Автор: Ирина Большунова
#сша #совбез #киберпространство #храмов

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